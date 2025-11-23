Погода в Калининградской области 23 ноября

В воскресенье, 23 ноября, в Калининграде будет первый день осени без положительных температур. Как сообщает Гидрометцентр России, в этот день осадки не ожидаются, хотя и будет облачно. Температура в среднем по региону 0°C днём и около −4°C ночью. Ветер ожидается юго-восточный, слабый, около одного метра в секунду (ночью он сменится южным и не усилится). Давление — в норме, 760 мм ртутного столба.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды даёт на 23 ноября похожий прогноз и сообщает, что слабые плюсовые температуры в воскресенье можно будет найти лишь на побережье и в Полесске. Днём, по его данным, на всей территории Калининградской области осадки не ожидаются, а температура (если не считать прибрежных городов) будет одинаковой — не выше 0°C.

Отличаться будут лишь ночные морозы: в западной части области будет −1°C, в центральной части (в том числе и в Калининграде) −5°C, а на востоке (Краснознаменск, Гусей, Озёрск и Железнодорожный) до −6°C.

Прогноз «Нового Калининграда» (данные «Гисметео») обещает калининградцам в воскресенье с утра малооблачную, а днём пасмурную безветренную погоду и морозы. Утром нас ожидает −4,6°C, днём «разогреет» до −1,2°C. Влажность будет на уровне 97%.

Метеопаблик «Погода и метеоявления в Калининградской области» предупреждает, что регион продолжит находиться в северной умеренной воздушной массе на гребне антициклона. Утром будет сухо и морозно, днём — облачно и прохладно, а вечером по области может пройти снег.

«Днем в регионе −1...+2°C, утром и в первой половине дня — малооблачно/переменная облачность (преимущественно верхнего яруса), во второй половине дня и вечером — облачно с прояснениями. Вечером похолодает до −1...-4°C, на востоке региона (Озерский, Краснознаменский, Гусевский, Нестеровский, Черняховский, Неманский р-ны) вечером возможен слабый/умеренный снег. Ветер ночью и утром преимущественно южный/юго-восточный, днем и вечером юго-восточный/восточный. В Калининграде и области ветер в течение суток слабый (1-5 м/с), у побережья — умеренный (3-8 м/с). Атмосферное давление будет понижаться с 764 до 755 мм ртутного столба», — обещают в метеопаблике.