Прокуратура заставила УК сделать перерасчет платы за горячую воду в доме на Суворова

Все новости по теме: Коммунальные проблемы
Прокуратура заставила УК сделать перерасчет платы за горячую воду в доме на Суворова

После вмешательства прокуратуры жителям многоквартирного дома в Калининграде выполнен перерасчет платы за горячее водоснабжение. Кроме того, устранены нарушения содержания внутридомового имущества. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Установлено, что в марте и апреле 2025 года в многоквартирном доме по ул. Суворова не было обеспечено надлежащее горячее водоснабжение, вода поступала с перебоями. В ходе проверки прокуратурой также были выявлены другие нарушения.

Прокурор Московского района внес представление директору ООО «УК Империум». В итоге управляющей компанией были приняты меры по восстановлению работоспособности системы горячего водоснабжения, тепловой изоляции на внутридомовых сетях, уборке мусора в подвальном помещении. Кроме того, жильцам произвели перерасчет платы за коммунальную услугу на общую сумму свыше 170 тыс. рублей.

В УК «Империум» корреспонденту «Нового Калининграда» не смогли оперативно ответить на вопрос, почему для устранения нарушений потребовалось вмешательство прокуратуры. Диспетчер сообщила, что директора нет на месте, и предложила прислать официальный запрос.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter