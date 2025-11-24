Прокуратура заставила УК сделать перерасчет платы за горячую воду в доме на Суворова

После вмешательства прокуратуры жителям многоквартирного дома в Калининграде выполнен перерасчет платы за горячее водоснабжение. Кроме того, устранены нарушения содержания внутридомового имущества. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Установлено, что в марте и апреле 2025 года в многоквартирном доме по ул. Суворова не было обеспечено надлежащее горячее водоснабжение, вода поступала с перебоями. В ходе проверки прокуратурой также были выявлены другие нарушения.

Прокурор Московского района внес представление директору ООО «УК Империум». В итоге управляющей компанией были приняты меры по восстановлению работоспособности системы горячего водоснабжения, тепловой изоляции на внутридомовых сетях, уборке мусора в подвальном помещении. Кроме того, жильцам произвели перерасчет платы за коммунальную услугу на общую сумму свыше 170 тыс. рублей.

В УК «Империум» корреспонденту «Нового Калининграда» не смогли оперативно ответить на вопрос, почему для устранения нарушений потребовалось вмешательство прокуратуры. Диспетчер сообщила, что директора нет на месте, и предложила прислать официальный запрос.

Telegram | MAX