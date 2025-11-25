Ярошук: на месте Дома Советов должен быть музей похищенных ценностей

На месте снесённого Дома Советов в Калининграде нужно построить музей похищенных ценностей, архитектура которого должна быть актуальна на 50 лет вперёд. Такой идеей в ходе интервью «Новому Калининграду» поделился бывший мэр города Александр Ярошук, занимающий сегодня кресло сенатора Совета Федерации РФ.

Ярошук отметил, что в историческом центре города, который сейчас больше похож на пустырь, должна быть знаковая общественная зона, которая визуально не должна напоминать Королевский замок.

«Нет, не Королевский замок точно. Новоделов этих хватит, — заявил сенатор. — Это общественное место должно быть. Никаких там торговых центров. Хватит уже торговых центров в Калининграде. Их достаточно. Если взять на душу населения, мы по этим метрам торговых площадей, наверное, первые в стране. Их тут больше, чем в Москве, наверное».

Ярошук вспомнил, что в годы «народной дипломатии» он обсуждал с Олафом Шольцем, бывшим на тот момент бургомистром Гамбурга (он занимал этот пост с 2011 по 2018 год), проект музея в Калининграде.

«В нашей концепции, если вы помните, была идея создать серьёзный огромный музей. Я Шольцу, а он тогда был мэром Гамбурга ещё, и до него руководителям предлагал, чтобы здесь у нас создать музей тех ценностей, которые не выставлялись ни у нас, ни у немцев. А на этой земле как раз это было бы очень в тему. Это привлекло бы сюда туристов со всего мира. И здесь уже дальше бы инфраструктуру готовили, гостиницы строили. Это была бы такая изюминка. Эту идею можно толкать. Ну, не сейчас, а когда всё успокоится немного. Это было бы такой очень интересной идеей для Калининграда, потому что нигде больше, ни в каком городе, ни немцы, ни наши бы не согласились. А здесь эту идею можно было бы воплотить», — сообщил он.

Далее Ярошук пояснил, что под ценностями имеет в виду артефакты, которые были вывезены нацистами из Советского Союза и которые потом Советский Союз после войны вывозил из Германии.