Погода в Калининградской области 25 ноября
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

Во вторник, 25 ноября, калининградцев снова ожидает практически зимняя по прибалтийским меркам погода. Как сообщает Гидрометцентр России, в этот день осадки не ожидаются, хотя и будет облачно. Температура в среднем по региону +1°C днём и около −2°C ночью. Ветер ожидается северо-восточный, слабый, около трёх метров в секунду (ночью он усилится до четырёх метров в секунду). Давление — чуть ниже нормы, 756 мм ртутного столба.

Сервис «Яндекс.Погода» даёт на 25 ноября похожий прогноз, но предупреждает, кто калининградская температура +1°C ощущается как −3°C. Днём, по его данным, на территории Калининградской области осадки не ожидаются, а ветер будет не сильнее трёх метров в секунду при влажности 87%.

Прогноз «Нового Калининграда» (данные «Гисметео») обещает калининградцам во вторник в течение всего дня пасмурную и почти безветренную погоду. С утра нас ожидает −1,6°C, днём «разогреет» до +0,3°C. Влажность будет на уровне 95%.

Метеопаблик «Погода и метеоявления в Калининградской области» предупреждает, что регион «будет находиться в малоградиентном барическом поле в зоне северной умеренной воздушной массы над Европой», поэтому в течение суток ожидается облачная и прохладная погода.

«Днем в регионе −1...+2°C, преимущественно облачно. Утром и днем — без осадков. Вечером (после 18-19ч) возможен слабый снег на востоке области (Озерский, Гусевский, Нестеровский, Черняховский р-ны). Ветер ночью и утром — юго-восточный, днем и вечером — северо-восточный, ночью и утром — слабый (1-4 м/с), днем и вечером — умеренный (3-7 м/с). Атмосферное давление будет повышаться с 754 до 757 мм ртутного столба», — пишут метеоэксперты.



