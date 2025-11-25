В суд поступил иск в защиту пациента, не получившего лекарство по рецепту онколога (дополнено)

В суд поступил иск прокурора в защиту пациента, который был вынужден приобрести выписанное онкологом лекарство за свой счёт. Расходы и компенсацию морального вреда хотят взыскать с минздрава Калининградской области. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

В Центральный районный суд обратился прокурор в интересах пациента 1968 года рождения о взыскании возмещения затрат на лечение и компенсации морального вреда. Проверкой было установлено, что мужчина не смог получить по рецепту врача-онколога лекарственный препарат в аптечном подразделении ГБУЗ «Онкологический Центр Калининградской области» из-за его отсутствия, поэтому вынужден был приобрести его за свой счёт. Общая сумма расходов составила 329 100, 63 руб.

Ссылаясь на нормы Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федерального закона «О государственной социальной помощи», положения Гражданского кодекса РФ о возмещении вреда, прокурор просит взыскать с министерства здравоохранения Калининградской области пользу пацента расходы на приобретение лекарственного препарата и компенсацию морального вреда в сумме 50 000 рублей. Иск принят к производству, предварительное судебное заседание назначено на 19 января 2026 года.

Дополнено.«Аптека по выдаче льготных препаратов, находящаяся на территории Онкологического центра Калининградской области, не является структурной единицей онкоцентра. Это подразделение ГКУ «Калининградская областная фармацевтическая компания». Аптека была размещена на территории центра для удобства пациентов, чтобы они могли получить препарат сразу после того, как онколог выпишет рецепт«, — прокомментировали «Новому Калининграду» в онкоцентре.

