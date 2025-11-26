Калининградка взыскала компенсацию за сорванный из-за ошибки в загранпаспорте отпуск

Суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу калининградки, которая не смогла улететь с детьми на отдых из-за ошибки в загранпаспорте. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Женщина обратилась с иском к региональному УМВД, Министерству финансов России и МВД РФ. Она указала, что приобрела для себя и двоих детей тур в Египет за 302 848 рублей. Однако во время погранконтроля в аэропорту «Храброво» в ее загранпаспорте обнаружили ошибку в части машиночитаемой зоны документа, которая явилась основанием для отказа в пересечении ею и ее детьми границы РФ. Паспорт был признан недействительным, изъят и направлен в государственный орган, выдавший документ. В результате вылететь на отдых с двумя несовершеннолетними детьми калининградка не смогла.

Женщина понесла убытки в виде стоимости путевки, кроме того, ей и детям был причинен моральный вред. На основании заявки, направленной в адрес туроператора о возврате стоимости оплаченного тура, истице было возвращено 97 172,04 рубля, при этом штраф за отказ от ранее забронированного тура составил 205 675,96 руб.

Решением Центрального районного суда с Российской Федерации в лице МВД России за счет казны РФ в пользу истицы взыскан ущерб в размере 205 675,96 рублей, компенсация морального вреда в размере 10 000 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 7 170 рублей. Всего — 222 845 рублей 96 копеек. Также в пользу каждого из двоих несовершеннолетних детей истицы взыскана компенсация морального вреда в размере 5 000 рублей. Решение не вступило в законную силу.