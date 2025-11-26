Путин утвердил стратегию национальной политики до 2036 года

Президент России Владимир Путин подписал указ № 858 об утверждении Стратегии государственной национальной политики до 2036 года. Документ опубликован 25 ноября на официальном портале правовой информации и вступает в силу 1 января 2026 года.

Регионам и органам местного самоуправления рекомендовано руководствоваться стратегией в своей деятельности и разработать собственные планы мероприятий по ее реализации.

Стратегия определяет основные цели и механизмы государственной национальной политики на ближайшие 10 лет. Основная задача документа — укрепление общероссийского гражданского единства при сохранении этнокультурного многообразия народов страны. В числе ключевых принципов названы обеспечение равенства прав и свобод независимо от национальной принадлежности, поддержка межнационального и межконфессионального согласия и профилактика конфликтов.

Документ фиксирует приоритеты работы государства в сфере национальной политики. Среди них развитие институтов гражданской интеграции, популяризация исторического наследия и традиций народов России, поддержка языков и культур, а также создание условий для гармоничного взаимодействия различных этнических и религиозных групп.

Стратегия отдельно обозначает задачи по противодействию экстремизму и ксенофобии, формированию устойчивого иммунитета к идеологиям, связанным с разжиганием вражды, и снижению межнациональной напряженности. Предусмотрено продолжение развития инфраструктуры для межкультурного диалога, включая культурные центры и площадки для общественного взаимодействия.

Кроме того, документ обращает внимание на вопросы адаптации и интеграции мигрантов, развитие механизмов взаимодействия власти с общественными объединениями и национально-культурными автономиями, а также повышение эффективности мониторинга состояния межнациональных отношений в регионах.

Указ подчеркивает, что реализация стратегии требует участия федеральных и региональных органов власти, муниципалитетов и общественных организаций. Их работа должна опираться на единые подходы, изложенные в документе, с учетом социально-демографических особенностей каждого региона.