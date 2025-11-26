Мишустин утвердил индексацию ЖКУ в Калининградской области до 9,9%

Правительство России утвердило индексацию тарифов на жилищно-коммунальные услуги на 2026 год. Повышение будет проходить в два этапа — с 1 января и с 1 октября. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации .

В Калининградской области средний рост платы за ЖКУ составит 1,7% с 1 января и 9,9% с 1 октября. Для отдельных муниципальных образований предусмотрены отклонения от средних индексов: с января — без изменений, с октября — до 4,8%.

Отметим, с 1 марта 2026 года срок оплаты квитанций за ЖКУ сдвигается с 10-го на 15-е число месяца, а сами квитанции будут приходить не до первого, а до пятого числа. Это связано с тем, что большинство россиян получает зарплату в период с 10-го по 15-е число месяца.