Власти о подготовке к Новому году: интенсивно украшать начнём со следующей недели

Украшение Калининграда к новогодним праздникам должны ускорить на следующей неделе. Об этом после оперативного совещания в мэрии города 26 ноября сообщила глава администрации города Елена Дятлова.

«Украшение в городе уже началось, — сообщила она. — Проезжая по городу, можно видеть уже украшение, которое началось в сквере напротив Драмтеатра. Дальше коллеги переходят на сквер Энергетиков. Самое интенсивное украшение начнется со следующей недели. Мы стараемся завершить украшение города к 10 декабря».

Дятлова отметила, что подготовка к праздникам будет традиционной: по городу расставят живые ели в кадках, иллюминациями украсят разворотные кольца, установят несколько искусственных елей, в том числе главную — на площади Победы.

«Мы ждем поступления новой елки», — добавила она.

Напомним, что в конце октября на торгах по новогоднему оформлению территорий города Калининграда победил ИП Межевов, который снизил начальную стоимость контракта с 37,7 до 24,34 млн рублей. Второй контракт — на поставку самой ёлки и украшений к ней — получил также ИП Межевов. В этом случае он снизил начальную цену с 35,55 млн до 24,7 млн руб. Таким образом общая стоимость новогоднего оформления площади Победы должна снизиться с 73,28 до 49,04 млн рублей.

