Новогодняя елка с украшениями для центра города «подешевела» в полтора раза

Победителем торгов по выбору подрядчика, который поставит новую новогоднюю елку с украшениями и новогодние инсталляции для пл. Победы в Калининграде признан ИП Межевов из Москвы. В ходе аукциона он снизил начальную стоимость контрактов в полтора раза. Информация опубликована на сайте госзакупок.

В торгах на право оказать услуги по новогоднему оформлению территорий города Калининграда участвовало пять интересантов. ИП Межевов снизил начальную стоимость контракта с 37,7 млн руб. до 24,34 млн. Второй контракт — на поставку самой ёлки и украшений к ней — получил также ИП Межевов. В этом случае он снизил начальную цену с 35,55 млн до 24,7 млн руб. Таким образом, в случае заключения договора с победителем торгов общая стоимость новогоднего оформления площади Победы должна снизиться с 73,28 млн руб. до 49,04 млн руб.

Напомним, ранее власти областного центра сообщили, что намерены обновить убранство площади Победы на новогодние праздники «после многочисленных обращений жителей и гостей нашего города». 35,55 млн руб. было предусмотрено на новую искусственную новогоднюю елку с украшениями и шатром, 37,73 млн руб. — на инсталляции, которые планируется установить на центральной площади города.