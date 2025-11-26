В Госдуме предложили ввести минимальный размер алиментов на детей

В России хотят закрепить в Семейном кодексе минимальный размер алиментов на несовершеннолетних детей. Об этом сообщают «Ведомости».

Согласно тексту пояснительной записки, инициатива направлена на защиту прав детей, чьи родители обязаны выплачивать алименты. Она также способствует приведению российского законодательства в соответствие с современными требованиями, что неоднократно подчеркивал президент РФ.

Авторы отмечают, что сегодня около 2 млн россиян обязаны выплачивать алименты, при этом 98% — на содержание детей. Средний размер выплат составляет от 7,5 до 10 тыс. руб., но закон не устанавливает минимального порога алиментов на ребенка. Сейчас суды определяют размер выплат, исходя из долей прожиточного минимума, и законопроект предлагает закрепить такую практику на уровне законодательства. По мнению авторов, это повысит социальные гарантии для детей, которых воспитывает один родитель.

В пояснительной записке также указано, что нередко суд устанавливает алименты на основе справки о доходах ответчика, где зарплата может быть существенно занижена. Новый законопроект предусматривает, что бремя доказывания реальных доходов полностью ляжет на ответчика, что должно исключить злоупотребления.

