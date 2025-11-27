MAX заявил о доступе к личным документам через мессенджер

Пользователи мессенджера Мax могут быстро просматривать личные документы из «Госуслуг» в профиле сервиса. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Электронные версии паспорта, водительского удостоверения, СНИЛС, полиса ОМС и ИНН доступны в разделе «Цифровой ID» без необходимости проходить биометрическую идентификацию. В пресс-службе отметили, что в дальнейшем список будет расширен — «в частности, в нем появятся данные о транспортных средствах и основные документы детей».

Для получения быстрого доступа к документам необходимо обновить приложения Max и «Госуслуги», выбрать нужный документ в разделе «Цифровой ID» и дать разрешение на обработку данных для первого использования.

«Вкладка Цифровой ID в МАХ состоит из двух разделов: карточки документов и QR-код для подтверждения социального статуса и возраста, например при покупке товаров категории 18+ на кассах самообслуживания. Для получения QR-кода необходимо пройти идентификацию с биометрией, загранпаспортом нового поколения или по водительскому удостоверению», — уточнили в пресс-службе.

Telegram | MAX