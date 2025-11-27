В Калининградскую область с начала года ввезли 35 тысяч тонн фруктов и ягод

Все новости по теме: Импорт
В Калининградскую область с начала года ввезли 35 тысяч тонн фруктов и ягод

В регион с 1 января по 23 ноября текущего года ввезли 35 тысяч тонн свежих фруктов и ягод. Основными импортёрами стали Сербия, Турция и Эквадор. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Инспекторы ведомства прокотролировали ввоз 9 тыс. тонн бананов, 8,7 тыс. тонн груш и яблок, 8 тыс. тонн цитрусовых и 4,5 тыс. тонн экзотических фруктов. Проверена также поставка 526 тонн свежих ягод и 5 тыс. тонн косточковых и бахчевых культур.

В результате фитосанитарного досмотра было выявлено 86 случаев заражения плодов западным цветочным трипсом, антракнозом земляники, средиземноморской плодовой мухой, бурой монилиозной гнилью, а также восточной плодожоркой. Всего запретили выпуск 626 тонн заражённой продукции.

