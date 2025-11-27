Глава администрации Советска: нам не хватает сезона на обрезку деревьев

Властям Советска не хватает весны и осени на работы по обрезке деревьев. На короткий сезон, в течение которого можно проводить работы в эфире «Центра управления регионом» 26 ноября пожаловался глава администрации Советского округа Аркадий Данилов.

«У нас есть план улиц по кронированию, и мы идем по этому плану, — заявил Данилов. — Планируем порядка пяти-шести улиц кронировать за этот сезон. Надо успеть, потому что короткий сезон по кронированию деревьев. Нас, например, критикуют, что надо только осенью и весной. Но я уже неоднократно объяснял, что это город, и мы не можем за три недели осени и за месяц весны откронировать такое количество деревьев. Физически это невозможно. А деревья стареют. Мы не кронируем десять сегодня — они ушли на следующий год, а ещё плюс пять на следующий. Уже 15! И так каждый год. Не кронировали с 2021 года, а у нас только аварийных деревьев 28 штук. Мы сейчас будем их сносить. Все, может, не снесем, но 14 сделаем. Это тоже дорого. Есть деревья, где 150 тысяч стоит снос одного. Это дорогая сумма».

В социальных сетях, если верить Данилову, около 75% людей говорит властям «спасибо» за радикальную обрезку.

«Ущерба деревьям не будет, но польза для города колоссальная, — уверяет он. — Обрывы проводов; не дай бог, падения на людей (у нас были такие случаи и уголовные дела даже)...»

В минприроды Калининградской области не видят большой проблемы в том, каким образом власти Советска решают проблему с возрастными деревьями. Эта тема, как уточнила министр природных ресурсов и экологии региона Оксана Астахова, обсуждалась на встрече с жителями.

«Разницу между кронированием и топпингом все понимают, — сообщила „Новому Калининграду“ Астахова. — Те деревья, которые не кронировали долгие годы (быстрорастущие, как тополя), с учетом расположения вдоль линий электропередач, были оформлены тем способом, который могли в данном случае применить. Лесопатология проведена качественно местным специалистом со стажем. Она также присутствовала на встрече и довела до граждан данную информацию. Часть деревьев подлежала обычному кронированию, что и было проведено. Разрешительную документацию в ряде случаев не переоформили с учетом возможных методов».