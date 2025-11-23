«Стрижка только началась»: власти Советска занялись «остолбовкой» деревьев (фото)

«Стрижка только началась»: власти Советска занялись «остолбовкой» деревьев (фото)
Фото: телеграм-канал Аркадия Данилова
В Советске сразу на нескольких улицах города началась радикальная обрезка деревьев, получившая народное название «остолбовка». В минувшую пятницу глава округа Аркадий Данилов написал в своем официальном телеграмм-канале, что в городе стартовало кронирование.

«Первой на очереди стала ул. Лермонтова. Приехали, проверили, приятно удивились. Подрядчик не просто работает. Он РАБОТАЕТ, — написал Данилов. — И это вселяет надежду, что за три месяца мы сможем выполнить большую часть объема, запланированного с 2021 года».

В субботу Данилов продолжил публикации по теме и предупредил жителей, что «стрижка только началась».

«Ул. Гастелло — вторая улица в списке, подлежащих масштабному кронированию деревьев, — написал он. — Следующие на очереди — Искры (в районе кинотехникума), Маяковского, Героев и Гагарина».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



