Ближе к климатической норме: погода в Калининградской области до конца недели

Атмосферные процессы над Европой не предвещают зимы — восстанавливается юго-западный перенос воздушных масс, и холод вновь покидает умеренные широты. Однако на существенное потепление пока рассчитывать не стоит. В приземном слое будут преобладать околонулевые температуры: днем стоит ожидать слабый плюс, ночью температура по области будет опускаться до небольших минусовых значений. Об этом сообщают синоптики-любители телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области».

В пятницу будет ветрено, а в субботу атмосферные фронты могут принести осадки в виде дождя. «По области возможен замерзающий (переохлажденный дождь), а значит высока вероятность гололедных явлений! Ввиду температурной инверсии не обойдется без преобладания облачности. Снежный покров к выходным заметно „просядет“, но полный сход с возвращением осенних пейзажей ожидается лишь у побережья, так что по области еще будет возможность насладиться зимними видами при комфортной температуре», — добавляют синоптики.

В пятницу днем в Калининграде и области до +1...+3°C. С утра до вечера преимущественно облачно. Утром у побережья и вечером вероятны небольшие осадки в виде дождя/мороси. Ветер юго-западный: в Калининграде и области в течение суток умеренный/свежий (3-9 м/с), порывистый, на побережье — умеренный/сильный (4-11 м/с), в порывах до 12-15 м/с.

В субботу ночью в Калининграде и области 0...-3°C (у побережья +1...+3°C, по востоку региона до −3...-5°C), облачно с прояснениями, у побережья и запада региона не исключен небольшой дождь/переохлажденный дождь. Днем в Калининграде и области около 0°C, у побережья до +1...+3°C. С утра до вечера преимущественно облачно, в течение дня возможны слабые/умеренные осадки в виде дождя/переохлажденного дождя, местами гололед. Ветер южный/юго-западный: ночью, утром и днем в Калининграде и области — умеренный/свежий (3-9 м/с), порывистый, на побережье — умеренный/сильный (4-10 м/с), в порывах до 12-14 м/с. Вечером по области ветер стихнет до слабого/умеренного (3-7 м/с).

В воскресенье ночью в Калининграде и области 0...+1°C, у побережья +1...+3°C, преимущественно облачно, без существенных осадков. Днем в Калининграде и области 0...+2°C, у побережья до +2...+4°C. Вечером похолодает до 0...-2°C по области. В течение суток облачно/облачно с прояснениями, без существенных осадков (местами не исключен небольшой дождь/переохлажденный дождь/морось), возможен туман/дымка. Ветер южный/юго-восточный: в Калининграде и области — слабый (2-5 м/с), у побережья — умеренный (3-7 м/с).

По предварительным данным, в первых числах декабря существенных погодных изменений не произойдет. «Следует ожидать относительно спокойную погоду с температурным фоном, близким к климатической норме. Днем будет преобладать слабый плюс (+1...+3°C), а ночью — до околонулевых и слабых минусовых значений, что в целом соответствует нашему климату. В общем, ожидается обычная прибалтийская погода без обильных осадков и усиления ветра благодаря влиянию периферии антициклона», — отмечают синоптики.