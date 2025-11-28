Двери с алмазными рустами: в Советске отремонтировали дом 1884 года постройки (фото)

Фонд капитального ремонта отремонтировал еще один дом 1884 года постройки в Советске на ул. Максима Горького, 3, сообщила пресс-служба.


За почти полтора века здание значительно износилось: стены обветшали, декор частично разрушился, а балконы «требовали срочной помощи». Специалисты укрепили стены и устранили трещины общей длиной в 16 метров. Помимо прочего, они «бережно» восстановили исторический декор по очертаниям, сохранившимся с XIX века. ФКР также отремонтировал балконы и установил ветрозащитные перегородки, которые «снова стали архитектурными акцентами».

Фото: Фонд капитального ремонта

«С учётом облика дома установили и новые двери с алмазными рустами. Историческая фрамуга над дверью не сохранилась, так что мы изготовили новую — теперь в подъезд проникает больше естественного света», — добавляет ФКР.

