На сопровождение региональной системы в сфере закупок направляют 24,7 млн

На сопровождение региональной системы в сфере закупок направляют 24,7 млн

Центр цифровых технологий Калининградской области выделяет 24,7 млн рублей на сопровождение информационной системы в сфере закупок в 2026-2027 гг. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Форма проведения закупки — аукцион в электронной форме. Заявки на участие принимают до 9 декабря, итоги подведут 11 декабря.

Система, разработанная чебоксарской компанией «Кейсистемс» и интегрированная с федеральной ЕИС, автоматизирует цикл закупок. Согласно техзаданию, сопровождение предусматривает круглосуточную устойчивость работы, оперативное устранение ошибок, техническую поддержку заказчиков и ежедневную интеграцию с ЕИС. Время реакции на критические сбои составляет 30 минут, восстановление должно проводиться в течение суток.

