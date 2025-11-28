В правительстве области хотят создать совет по промышленной политике

Все новости по теме: Промышленность
В правительстве области хотят создать совет по промышленной политике

Власти Калининградской области планируют создать совет по промышленной политике и научно-технологическому развитию при губернаторе. Проект соответствующего указа опубликован для общественного обсуждения.

Документ предусматривает формирование постоянного совещательного органа, который займется вопросами развития промышленного сектора региона, технологического обновления и взаимодействия власти, бизнеса и научных структур. Совет должен выявлять препятствия в отрасли, готовить предложения по корректировке нормативной базы, анализировать эффективность мер поддержки и направлять рекомендации губернатору и правительству области. Заседания предлагается проводить не реже одного раза в полугодие.

В проекте указа назван председатель совета — губернатор Алексей Беспрозванных. В состав органа включают руководителей профильных министерств, представителей научных организаций и крупных промышленных компаний, а также отраслевые ассоциации и бизнес-объединения. Предполагается привлекать приглашенных экспертов и формировать рабочие группы по конкретным темам.

Проектом также предусмотрено право совета запрашивать информацию в органах власти и инициировать рассмотрение отдельных вопросов. Общественное обсуждение завершится 4 декабря

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter