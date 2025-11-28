В правительстве области хотят создать совет по промышленной политике

Власти Калининградской области планируют создать совет по промышленной политике и научно-технологическому развитию при губернаторе. Проект соответствующего указа опубликован для общественного обсуждения.

Документ предусматривает формирование постоянного совещательного органа, который займется вопросами развития промышленного сектора региона, технологического обновления и взаимодействия власти, бизнеса и научных структур. Совет должен выявлять препятствия в отрасли, готовить предложения по корректировке нормативной базы, анализировать эффективность мер поддержки и направлять рекомендации губернатору и правительству области. Заседания предлагается проводить не реже одного раза в полугодие.

В проекте указа назван председатель совета — губернатор Алексей Беспрозванных. В состав органа включают руководителей профильных министерств, представителей научных организаций и крупных промышленных компаний, а также отраслевые ассоциации и бизнес-объединения. Предполагается привлекать приглашенных экспертов и формировать рабочие группы по конкретным темам.

Проектом также предусмотрено право совета запрашивать информацию в органах власти и инициировать рассмотрение отдельных вопросов. Общественное обсуждение завершится 4 декабря