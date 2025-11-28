Елена Дятлова: название остановок на английском языке оставляем для иностранцев

Название остановок общественного транспорта в Калининграде на английском языке не мешает жизни горожан и помогает иностранцам. Такое мнение высказала глава администрации Елена Дятлова во время прямого эфира 28 ноября.

«Мы планируем пока оставить дублирование на английском языке. У нас в следующем году будет не только 80 лет образования Калининградской области. В рамках этого мероприятия <...> планируется проведение Российско-китайских игр в Калининграде, где площадкой проведения станут и „Автотор-Арена“, и другие учреждения», — подчеркнула Дятлова. Кроме того, она отметила, что в БФУ им. И. Канта обучаются студенты из 47 стран.

Названия остановок начали дублировать в общественном транспорте Калининграда на английском накануне Чемпионата мира по футболу 2018 года. В 2019 году объявления на иностранном языке отключили по многочисленным просьбам горожан. К этой практике вновь вернулись в конце 2023 года.