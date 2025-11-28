Елена Дятлова: название остановок на английском языке оставляем для иностранцев

Все новости по теме: Транспортные проблемы
Елена Дятлова: название остановок на английском языке оставляем для иностранцев

Название остановок общественного транспорта в Калининграде на английском языке не мешает жизни горожан и помогает иностранцам. Такое мнение высказала глава администрации Елена Дятлова во время прямого эфира 28 ноября.

«Мы планируем пока оставить дублирование на английском языке. У нас в следующем году будет не только 80 лет образования Калининградской области. В рамках этого мероприятия <...> планируется проведение Российско-китайских игр в Калининграде, где площадкой проведения станут и „Автотор-Арена“, и другие учреждения», — подчеркнула Дятлова. Кроме того, она отметила, что в БФУ им. И. Канта обучаются студенты из 47 стран.

Названия остановок начали дублировать в общественном транспорте Калининграда на английском накануне Чемпионата мира по футболу 2018 года. В 2019 году объявления на иностранном языке отключили по многочисленным просьбам горожан. К этой практике вновь вернулись в конце 2023 года.


Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter