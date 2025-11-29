Власти: женская консультация в Светлогорске откроется в декабре (фото)

Амбулаторное отделение «Женская консультация» межрайонной больницы № 1 в Светлогорске будет открыто в декабре. Об этом сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.

«Уже проведен ремонт и закуплено оборудование в рамках национального проекта „Семья“. Женщины здесь также смогут получить консультацию психолога, планируется организация школы материнства — образовательных и практических занятий для будущих мам и женщин с детьми», — отметила министр социальной политики Анжелика Майстер.

В обновленном помещении расположены три кабинета акушеров-гинекологов. Современное оборудование позволит проводить широкий спектр не только диагностических, но лечебных процедур, уточняет пресс-служба. Главный врач межрайонной больницы № 1 Григорий Лапшов отметил, что работа отделения будет направлена не только на оказание услуг беременным женщинам, но и всем пациенткам, нуждающимся в гинекологической помощи.

Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

«Аналогичная работа проводится еще в четырех центральных районных больницах: в Багратионовске, Светлом, Полесске и Славске, — подчеркнул министр регионального здравоохранения Сергей Дмитриев. — Оборудование закуплено, планируется ремонт. Также рассчитываем ввести в строй новую модульную женскую консультацию в Гвардейском округе. Все это поможет сделать оказание медицинской помощи женщинам в удаленных от центра области районах качественнее и доступнее».

