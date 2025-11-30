Погода в Калининградской области 30 ноября

Все новости по теме: Стихия
Погода в Калининградской области 30 ноября

Днём в воскресенье, 30 ноября, в Калининградской области ожидается переменная облачность. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит 0°C. Атмосферное давление — 760 мм, ветер южный, 3 м/с.

Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +2°C, на востоке области +1°С. На всей территории региона прогнозируют небольшой снег и дождь.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в воскресенье пасмурно. Температура днём 0°C, вечером +1°C. Влажность составит до 100%, давление — 761 мм.

Как отмечает МЧС Калининградской области, прогнозируется усиление западного ветра на побережье до 24 м/с.

В паблике «Погода и метеоявления Калининградской области» сообщают, что в течение всех суток местами возможны морось и гололёд. «По области также возможна дымка/туман (особенно ночью, утром и вечером), ухудшение видимости (меньше 200 м)», — рассказывают метеолюбители.



Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter