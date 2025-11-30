Погода в Калининградской области 30 ноября

Днём в воскресенье, 30 ноября, в Калининградской области ожидается переменная облачность. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит 0°C. Атмосферное давление — 760 мм, ветер южный, 3 м/с.

Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +2°C, на востоке области +1°С. На всей территории региона прогнозируют небольшой снег и дождь.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в воскресенье пасмурно. Температура днём 0°C, вечером +1°C. Влажность составит до 100%, давление — 761 мм.

Как отмечает МЧС Калининградской области, прогнозируется усиление западного ветра на побережье до 24 м/с.

В паблике «Погода и метеоявления Калининградской области» сообщают, что в течение всех суток местами возможны морось и гололёд. «По области также возможна дымка/туман (особенно ночью, утром и вечером), ухудшение видимости (меньше 200 м)», — рассказывают метеолюбители.