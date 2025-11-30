В мэрии пояснили, почему тёплый уличный свет заменяют на нейтральный

Замена тёплого освещения улично-дорожной сети на нейтральное связано с обеспечением безопасности на дорогах. Об этом заявил глава городского управления цифровизации и муниципальных услуг Дмитрий Якубовский в ходе прямого эфира «Горпросвета».

В комментариях к анонсу эфира жители Калининграда поинтересовались, почему для освещения городских улиц выбрали холодный оттенок. Так, один из комментаторов написал: «Сейчас в городе ведется полная замена всей системы освещения. Почему выбрали такой холодный оттенок? Если большие трассы логично освещать белыми светодиодами, то улочки с малым машинопотоком теряют весь уют. Мой вопрос: как на это можно повлиять, чтобы изменили освещение на более теплые оттенки, например, как на улице Красной?».

Отвечая на подобные обращения, Якубовский пояснил: «У нас есть три варианта бытового света. Это тёплый, так называемый, нейтральный и холодный. Когда мы определяли, какой температура должна быть на улично-дорожной сети, архитекторы и специалисты по управлению дорожным хозяйством выбрали нейтральный цвет — это 3700−4000 кельвинов. Тёплый свет — это всё, что ниже, холодный — всё, что выше».

Он подчеркнул, нейтральный свет обеспечивает лучшую видимость: «Нейтральный цвет лучше пробивает, по мнению наших коллег, так называемую темноту на улично-дорожной сети. Мы же говорим, что, в первую очередь, свет на дорогах — это про безопасность, а потом уже про комфорт. Естественно, парки и скверы мы, конечно, стараемся делать в тёплых тонах». По его словам, для исторических районов города температуру света будут выбирать индивидуально.

«Выглядит вся ситуация следующим образом. Есть у нас по состоянию на сегодня 5−6 обращений, что свет считают холодным и хотят более теплый. Но у нас же нет обращений делать свет более холодным. Тем более, если мы сейчас поменяем основную идею, связанную с выбранной температурой света, неизвестно, сколько людей подадут нам жалобу о том, что теплый свет им не нравится, птиц нет, не видно ничего. Непонятно, насколько сильно наше решение повлияет на общественное мнение», — добавил он.

