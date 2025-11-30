В МЧС рассказали, как правильно ходить по скользким тротуарам

В МЧС Калининградской области напомнили, как снизить риски травм при ходьбе по скользким тротуарам. Карточки с рекомендациями размещены в телеграм-канале ведомства.

Министерство советует подобрать удобную обувь с нескользящей подошвой, смотреть под ноги и стараться обходить опасные места, не торопиться и не бежать на проезжей части, при передвижении наступать на всю подошву.

Ранее в паблике «Погода и метеоявления Калининградской области» сообщили, что в течение всех суток 30 ноября местами возможны морось и гололёд.

