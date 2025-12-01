Погода в Калининградской области 1 декабря

Погода в Калининградской области 1 декабря

Днём в понедельник, 1 декабря, в Калининградской области ожидается облачная погода, без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде максимальная температура составит +3°C. Ветер, как обещают синоптики, будет юго-западный, около двух метров в секунду. Атмосферное давление — 763 мм ртутного столба.

На побережье и в центре региона днём ожидается температура +3°C. На востоке области (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев и Озёрск) она достигнет +1°C. Ночные температуры с незначительными перепадами: в прибрежных городах традиционно теплее (до +2°C), а на востоке региона прохладнее (до −3°C). На территории региона возможны небольшие дожди.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в понедельник ждёт пасмурная погода. Утром температура в Калининграде будет в районе +0,9°C, днём она поднимется до +2,2°C, а вечером опустится до +0,9°C. Утром прогнозируется юго-западный ветер, который днем сменится на южный, а вечером — на юго-западный. Влажность — на уровне 100%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают о пасмурной серости межсезонья. «Днем в Калининграде и области +1...+2°C (на побережье +2...+5°C). Утром и в первой половине дня —пасмурно, дымка (местами туман), возможен небольшой дождь/морось. После обеда появятся прояснения (особенно у побережья), облачно с прояснениями, без существенных осадков. Вечером похолодает до 0...-2°C, вновь возможен туман (местами сильный с видимостью менее 200 м). Ветер юго-западный, в Калининграде и области — слабый (1-4 м/с), у побережья — умеренный (3-8 м/с), ночью в порывах до 10-13 м/с», — добавляют синоптики-любители.



