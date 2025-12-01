Пасмурная серость: прогноз погоды в Калининграде на неделю

Пасмурная серость: прогноз погоды в Калининграде на неделю

В Калининградской области в начале декабря температура в течение суток будет околонулевой с преобладанием слабого плюса, периодически будут сгущаться туманы. Из-за высокой влажности воздуха на улице будет «весьма прохладно, так что несмотря на отсутствие ощутимых морозов одеваться стоит потеплее». Небольшие осадки в виде мороси наиболее вероятны в начале недели, сообщают синоптики-любители телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области».

В понедельник днем в Калининграде и области +1...+2°C (на побережье +2...+5°C). Утром и в первой половине дня будет пасмурно, дымка, возможен небольшой дождь/морось. После обеда облачно с прояснениями, без существенных осадков. Вечером похолодает до 0...-2°C, возможен туман. Ветер юго-западный, в Калининграде и области — слабый (1-4 м/с), у побережья — умеренный (3-8 м/с), ночью в порывах до 10-13 м/с.

Во вторник ночью в регионе −1...+1°C (местами по области до −2°C), пасмурно, без осадков, возможен туман. Днем в регионе 0...+2°C (у побережья до +3°C). С утра до вечера будет пасмурно, без существенных осадков, сохранится дымка/туман. Ветер преимущественно юго-восточный: в Калининграде и области — слабый (1-4 м/с), у побережья — умеренный (3-8 м/с), порывистый.

В среду ночью в Калининграде и области −1...+1°C (у побережья 0...+3°C), облачно с прояснениями, без существенных осадков, местами возможна дымка/туман. Днем +1...+3°C, облачно с небольшими прояснениями, без осадков, местами возможны дымка/туман. Ветер юго-восточный, слабый (1-5 м/с).

«Во второй половине грядущей недели, в общем-то, рассчитывать на существенные погодные перемены не стоит: над востоком Европы продолжит преобладать обширный антициклон, вдоль западной периферии которого у нас будет циркулировать умеренная воздушная масса. Это означает сохранение температурного фона, близкого к норме этого периода (около 0...+4°C в течение суток), — добавляют синоптики. —Такая синоптическая обстановка будет защищать нас как от атлантических циклонов с обильными осадками и усилением ветра, так и от вторжения полярных воздушных масс с похолоданиями. Но и на существенное потепление в зоне антициклона рассчитывать не стоит, так что преобладание монотонного серого неба с туманами и околонулевой температурой, судя по всему, продлится еще долго».


