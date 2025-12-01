Завещание скульптора: в Калининграде собираются доработать памятник Маринеско (фото)

Завещание скульптора: в Калининграде собираются доработать памятник Маринеско (фото)
Фото предоставлено пресс-службой правительства Калининградской области
Все новости по теме: Состояние исторических памятников в Калининградской области

В Калининграде собираются доработать композицию памятника подводнику Александру Маринеско, установленного в 2001 году на берегу Нижнего озера. О том, что композиция нуждается в пополнениях, на Совете по культуре при губернаторе сообщил скульптор Андрей Шевцов.

Шевцов напомнил, что автором скульптуры был Фёдор Мороз, а архитектором проекта — Александр Невежин.

«В проекте памятника была предусмотрена мемориальная доска с фамилиями капитанов подводных лодок, удостоенных звания Героя Советского Союза, — напомнил Шевцов. — Для ее установки была сооружена тумба в основании подпорной стенки. Также предполагалась установка информационной доски, кратко описывающей подвиг Маринеско и историю создания памятника. По разным причинам при жизни авторов памятника это не было реализовано, хотя модели досок из пластика Фёдор Алексеевич Мороз сделал. Он был моим другом и перед уходом из жизни попросил меня доделать и привести в порядок некоторые начатые его работы. В том числе установить доски на памятник Маринеско. Что мы и сделали в моей мастерской».

Установка досок, как уверяет скульптор, «завершит композицию памятника и обеспечит необходимой информацией зрителей». Также Шевцов добавил, что мемориальная доска уже отлита из бронзы, а информационная табличка с гравировкой также изготовлена (не текущий момент такая табличка у памятника есть, но сделана она из пластика).

Фото предоставлено пресс-службой правительства Калининградской области

Если мемориальная доска членов Совета не смутила, то по информационной табличке появилось несколько предложений. Например, губернатор попросил сделать ее в том же исполнении, что и мемориальную доску. Также было предложение более подробное описание подвигов «спрятать» в QR-коде.

Доктор исторических наук Геннадий Кретинин в свою очередь заметил, что «не надо „Балткран“ приравнивать к Маринеско» и указал на то, что текст требует корректировки.

Губернатор с этим предложением согласился и посоветовал скульптору разделить информацию о подводниках с информацией о спонсорах.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter