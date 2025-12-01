Завещание скульптора: в Калининграде собираются доработать памятник Маринеско (фото)

В Калининграде собираются доработать композицию памятника подводнику Александру Маринеско, установленного в 2001 году на берегу Нижнего озера. О том, что композиция нуждается в пополнениях, на Совете по культуре при губернаторе сообщил скульптор Андрей Шевцов.

Шевцов напомнил, что автором скульптуры был Фёдор Мороз, а архитектором проекта — Александр Невежин.

«В проекте памятника была предусмотрена мемориальная доска с фамилиями капитанов подводных лодок, удостоенных звания Героя Советского Союза, — напомнил Шевцов. — Для ее установки была сооружена тумба в основании подпорной стенки. Также предполагалась установка информационной доски, кратко описывающей подвиг Маринеско и историю создания памятника. По разным причинам при жизни авторов памятника это не было реализовано, хотя модели досок из пластика Фёдор Алексеевич Мороз сделал. Он был моим другом и перед уходом из жизни попросил меня доделать и привести в порядок некоторые начатые его работы. В том числе установить доски на памятник Маринеско. Что мы и сделали в моей мастерской».

Установка досок, как уверяет скульптор, «завершит композицию памятника и обеспечит необходимой информацией зрителей». Также Шевцов добавил, что мемориальная доска уже отлита из бронзы, а информационная табличка с гравировкой также изготовлена (не текущий момент такая табличка у памятника есть, но сделана она из пластика).

Фото предоставлено пресс-службой правительства Калининградской области

Если мемориальная доска членов Совета не смутила, то по информационной табличке появилось несколько предложений. Например, губернатор попросил сделать ее в том же исполнении, что и мемориальную доску. Также было предложение более подробное описание подвигов «спрятать» в QR-коде.

Доктор исторических наук Геннадий Кретинин в свою очередь заметил, что «не надо „Балткран“ приравнивать к Маринеско» и указал на то, что текст требует корректировки.

Губернатор с этим предложением согласился и посоветовал скульптору разделить информацию о подводниках с информацией о спонсорах.