Здание бывшей психбольницы Алленберг выставили на торги (фото)

Фото: «Новый Калининград»
АО «Корпорация развития Калининградской области» выставило на торги здание бывшей психбольницы Алленберг в Знаменске. Соответствующая информация размещена на электронной торговой площадке «ТЭК-Торг».

Заявки на участие в торгах принимают с 22 ноября по 22 декабря. Итоги планируют подвести не позднее 25 декабря. Начальная цена лота — 22 495 000 рублей.

Общая площадь имущественного комплекса — 26138 м². Площадь участка — почти 107 соток, кадастровый номер — 39:02:020024:278, вид разрешённого использования — для нужд обороны (ранее здесь находился военный городок).

По данным Службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области, «Провинциальная психиатрическая больница Алленберга» (1848 год) обладает признаками объекта культурного наследия. В границах земельного участка расположены комплексные здания, общежитие, пять нежилых зданий, склады, хранилища, спортзал и другие объекты.

В феврале 2022 года областное правительство передало психиатрическую больницу Алленберг Корпорации развития для поиска инвестора под «санаторно-гостиничный комплекс с пространством музейного, историко-культурного наполнения». В декабре того же года в Корпорации развития заявили, что рассчитывают передать инвестору комплекс зданий в 2023 году. В 2023 году экс-губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил открыть колледж в бывшей психиатрической больнице Алленберг в Знаменске. «Никакой частный инвестор тут нас не спасёт, комплекс просто погибнет без вмешательства государства», — написал Алиханов на своей странице в соцсети «Вконтакте».

