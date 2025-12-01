Минобразования области дополнило порядок проверки итоговых сочинений

Министерство образования Калининградской области внесло дополнения в порядок проверки итоговых сочинений и изложений на территории региона. Соответствующие приказы опубликованы на официальном сайте правовой информации.

Изменения уточняют правила оценки и контроля итоговых работ. Итоговые сочинения и изложения теперь оцениваются по системе «зачет» или «незачет» с учетом методических рекомендаций Рособрнадзора.

«В случае выявления факта использования чужого текста без ссылки на источник (независимо от объема заимствований) выставляется „незачет“ по Требованию № 2 „Самостоятельность написания итогового сочинения (изложения)“ и, как следствие, „незачет“ за все итоговое сочинение», — отмечается в приказе.

Также уточнено, что «при выявлении фактов нарушения порядка проведения итогового сочинения (изложения), а также возникновения спорных ситуаций в общеобразовательной организации, на базе которой проводилось итоговое сочинение (изложение), может быть затребована видеозапись, реализуемая на основании Порядка осуществления видеонаблюдения в местах проведения итогового сочинения (изложения) в Калининградской области».

Дополнения касаются всех участников итоговой аттестации, включая претендентов на медаль «За особые успехи в учении», а также перепроверки отдельных работ через систему «Антиплагиат».

Ранее министр образования Светлана Трусенева рассказала, что в 2025 году все итоговые сочинения, которые писали одиннадцатиклассников школ региона, проверяли через систему «Антиплагиат».

Кроме того, министр отметила, что во всех пунктах сдачи экзаменов обеспечено оффлайн-наблюдение за школьниками в каждой аудитории. Впервые в этом году, по ее словам, во время проведения экзамена в формате основного государственного экзамена печать и сканирование экзаменационных материалов ведется в самих пунктах.

Итоговое сочинение в Калининградской области в декабре писали около пяти тысяч одиннадцатиклассников. Испытание является обязательным — без его успешного прохождения выпускники не допускаются к сдаче Единого государственного экзамена.

Отметим, итоговое сочинение (изложение) как допуск выпускников к ЕГЭ впервые было введено в 2014-2015 учебном году. Соответствующее поручение дал президент Путин «с целью выявления у обучающихся умения мыслить, анализировать и доказывать свою позицию с опорой на самостоятельно выбранные произведения отечественной и мировой литературы

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



