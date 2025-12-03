Черняховск хотят включить в перечень исторических поселений

Власти Черняховского округа приняли сложное для себя решение и «прекрасно» понимали, что в Калининградской области похожий путь «еще никто не проходил». Такое мнение высказал муниципальный глава Виктор Вобликов, комментируя в ЦУРе возможность включения Черняховска в перечень исторических поселения регионального значения.

«Калининградская область уникальна сама по себе, и каждый город Калининградской области прекрасен по-своему. Могу сказать, что команда Черняховского муниципального округа приняла решение для себя достаточно сложное. Мы понимаем прекрасно, что в Калининградской области еще этот путь никто не проходил. На территории Российской Федерации всего есть 46 городов, которые получили статус исторического поселения Минкульта», — пояснил Вобликов.

Включение в перечень позволит муниципалитету «в первую очередь определить правила»: «У нас большое количество объектов культурного наследия — федерального значения, регионального, муниципального значения, выявленные объекты. В данном случае после проработки вопросов мы будем выходить с территории, которая в себе будет сочетать и архитектуру, объекты культурного наследия. Мы сможем договориться с экспертами и с нашими жителями о том, что данная уличная дорожная сеть не входит в территорию исторического поселения, и целесообразность сохранения булыжного мощения здесь не актуально. Здесь правильнее, чтобы был, например, уложен асфальт. Вот в этой части, с учетом того, что она по всем критериям подходит, булыжное брусчатое покрытие необходимо сохранить, восстановить, вложить новое. Принципиально, чтобы мы определили территорию, а эксперты, отвечающие за данное направление, нам это согласовали». Помимо прочего, Черняховск сможет участвовать в «различных» программах.

По словам Вобликова, процесс уже запущен. Сейчас ведутся переговоры с экспертами Службы охраны объектов культурного наследия. Руководитель региональной службы Евгений Маслов поддержал эту идею и «пожелал удачи», уточнил муниципальный глава.

Проработкой документации власти округа планируют заниматься в 2026 году. В 2027-м они планируют «выйти» на Службу охраны объектов культурного наследия с проработанными документами, «обосновывающими, что мы имеем право получить данный статус», отметил Вобликов.