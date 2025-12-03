Зеленоградская прокуратура добивается сноса дома площадью 530 кв. м в Малиновке (фото)

Прокуратура Зеленоградского района добивается сноса самовольной постройки и возврата в муниципальную собственность земельных участков. Основанием для требования послужили результаты проведенной надзорным ведомством проверки исполнения земельного и градостроительного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

«Установлено, что в декабре 2021 года жительница области в отсутствие законных оснований подала заявление об изменении местоположения границ принадлежащего ей земельного участка, сформированного под жилым домом довоенной постройки. В результате рассмотрения заявления земельный участок „перенесен“ на территорию общего пользования в пос. Малиновка Зеленоградского района без согласования с органами местного самоуправления, а под жилым домом земельного участка не оказалось вовсе. В дальнейшем земельный участок, сформированный на территории общего пользования, продан и разделен. На одном из образованных участков жителем Красноярского края возведен жилой дом площадью свыше 530 кв.м», — рассказали в прокуратуре.

Надзорное ведомство через суд намерено признать формирование земельных участков незаконным, а право собственности на них — отсутствующим. Также заявлены требования о признании возведенного жилого дома самовольной постройкой и сносе. Исковое заявление находится на рассмотрении.

Как уточнили корреспонденту «Нового Калининграда» в прокуратуре, в настоящее время проводится проверка на предмет состава преступления в отношении первоначальной собственницы участка и кадастрового инженера, незаконно перенесшего границы земельного надела. Что касается владельца дома, построенного на территории общего пользования, то ему придется взыскивать понесенный ущерб с продавца земли.