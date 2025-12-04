Ученые: 22 января ожидается парад планет вблизи Солнца

22 января Меркурий, Венера и Марс сойдутся возле Солнца, образуя солнечный парад планет. Как сообщает телеграм-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, это произойдет впервые с осени 2019 года.

По данным института, к 19 декабря Венера и Марс приблизятся к Солнцу на 5–6 градусов. В конце месяца их будет разделять уже около 2-3 градусов, а в канун Рождества Солнце, Венера и Марс практически сольются на небе, «образуя своеобразную Вифлеемскую звезду». К этому времени в окрестностях Солнца появится и Меркурий, который после поворота в видимом движении начинает «догонять Солнце на небе».

«22 января все три планеты окажутся на минимальном среднем угловом расстоянии от Солнца, образовав вместе с ним почти ровную ромбовидную конфигурацию, что станет кульминацией события», — отмечают ученые.

В ИКИ РАН также рассказали, что перестроение начнет распадаться уже к концу января: первым от Солнца уйдет Меркурий, затем в феврале удалятся Венера и Марс. Следующее схождение всех трёх планет вблизи Солнца (в пределах 10 градусов) произойдёт только в сентябре 2038 года.

