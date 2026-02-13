В Калининграде в суд поступило дело об интимной близости у Вечного огня

В Калининградский областной суд поступило уголовное дело по факту осквернения мемориального комплекса на братской могиле советских воинов, погибших при штурме Кёнигсберга, сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, ночью 4 сентября 2025 года 56-летняя обвиняемая и ее недавний знакомый, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находились на территории мемориала на улице Комсомольской в Калининграде. Как сообщили в пресс-службе суда, около чаши Вечного огня, являющейся элементом воинского захоронения, они вступили в интимную близость.

Из показаний обвиняемой следует, что в тот день она отмечала день рождения, ей стало скучно находиться дома одной, поэтому она вышла на прогулку, где познакомилась с мужчиной. Пара долго гуляла по городу и дошла до мемориала. По словам женщины, они решили совершить половой акт у Вечного огня, поскольку замерзли.

Действия обвиняемой следствие квалифицировало по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ — осквернение воинского захоронения, совершенное группой лиц.

Судебное заседание по делу назначено на 12 марта 2026 года.