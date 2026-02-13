В Калининграде в суд поступило дело об интимной близости у Вечного огня

В Калининграде в суд поступило дело об интимной близости у Вечного огня
Фото: сайт Prussia39
Все новости по теме: Криминал

В Калининградский областной суд поступило уголовное дело по факту осквернения мемориального комплекса на братской могиле советских воинов, погибших при штурме Кёнигсберга, сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, ночью 4 сентября 2025 года 56-летняя обвиняемая и ее недавний знакомый, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находились на территории мемориала на улице Комсомольской в Калининграде. Как сообщили в пресс-службе суда, около чаши Вечного огня, являющейся элементом воинского захоронения, они вступили в интимную близость.

Из показаний обвиняемой следует, что в тот день она отмечала день рождения, ей стало скучно находиться дома одной, поэтому она вышла на прогулку, где познакомилась с мужчиной. Пара долго гуляла по городу и дошла до мемориала. По словам женщины, они решили совершить половой акт у Вечного огня, поскольку замерзли.

Действия обвиняемой следствие квалифицировало по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ — осквернение воинского захоронения, совершенное группой лиц.

Судебное заседание по делу назначено на 12 марта 2026 года.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter