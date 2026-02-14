Мороз снова крепчает: погода в Калининградской области 14 февраля

Днём в субботу, 14 февраля, в Калининградской области ожидается облачность с прояснениями, без осадков. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит −7°C. Атмосферное давление — 755 мм, ветер северный, 3 м/с.

Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в Балтийске, Пионерском, Зеленоградске и Полесске −4°C, на востоке области −8°C, ожидается умеренный снег ночью.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в субботу пасмурно. Температура утром и днём будет на уровне −6,7°C, вечером опустится до −9,3°C. Влажность составит до 90%, давление — 745 мм.

В МЧС Калининградской области отмечают, что опасных и неблагоприятных метеоявлений не ожидается. «На территории Калининградской области: ночью облачно, днём облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днём без существенных осадков. Ветер северной четверти ночью 6-11 м/с, днём 5-10 м/с. Температура воздуха ночью −4...-9°C, днём −3...-8°C. Видимость 4-7 км, ночью в снеге местами 1-2 км. На дорогах снежный накат, гололедица», — говорится в ежедневном прогнозе.

В паблике «Погода и метеоявления Калининградской области» сообщают, что в субботу днём «5...-8°С, утром и в первой половине дня — преимущественно облачно, во второй половине дня и вечером — облачно с прояснениями/переменная облачность и без существенных осадков (местами возможен небольшой снег). Вечером похолодает до −12...-16°С по области. Ветер преимущественно северо-восточного направления, в Калининграде и области — слабый/умеренный (2-7 м/с), у побережья ночью и утром — умеренный/свежий (4-9 м/с), в порывах до 10-13 м/с, днем и вечером — слабый/умеренный (2-7 м/с). Атмосферное давление будет повышаться с 751 до 761 мм.рт.ст».

Помимо этого, эксперты паблика предупреждают о гололеде и снежном накате, в связи с чем, рекомендуют быть осторожными.