Механику назначили срок по делу о гибели рабочего на стройке

Гурьевский районный суд вынес приговор по уголовному делу о гибели дорожного рабочего из-за эксплуатации технически неисправного автобетононасоса, сообщила пресс-служба областного суда.

Суд установил, что 16 сентября 2024 года подсудимый Е., работавший механиком в структурном подразделении ООО «Б.», выпустил в эксплуатацию неисправный автобетононасос марки Volvo. В тот же день во время заливки бетона на строительном объекте сломался передний правый аутригер машины. Передняя часть автобетононасоса наклонилась вместе с раздаточной стрелой, конец которой травмировал дорожного рабочего.

От полученных тяжких телесных повреждений пострадавший скончался.

Действия подсудимого суд квалифицировал по ч. 2 ст. 266 УК РФ как выпуск в эксплуатацию технически неисправного транспортного средства лицом, ответственным за его техническое состояние, повлекший по неосторожности смерть человека.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел, что преступление совершено впервые, наличие положительных характеристик, частичное возмещение вреда потерпевшей и принесение ей извинений.

Суд назначил Е. наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу.