Эксперт: реагенты приводят к воспалениям лап и ЖКТ у животных

Очереди в ветеринарные клиники Калининграда выросли на фоне активного использования противогололедных реагентов. Владельцы животных чаще обращаются к врачам с жалобами на воспаления лап и расстройства желудочно-кишечного тракта у питомцев. Об этом порталу «Балтик Плюс» сообщил доктор ветеринарных наук, профессор и врач Калининградского центра ветеринарной медицины Александр Муромцев.

По его словам, реагенты попадают между пальцами лап, после чего животные слизывают их, что может приводить к проблемам со здоровьем.

Как отметил специалист, в прошлом году с подобными симптомами в клинику обращались в среднем 3-4 животных в неделю, тогда как этой зимой фиксируется по 2-3 таких случая ежедневно.

В администрации Калининграда заявили, что используются те же реагенты, что и в предыдущие годы, однако их расход и концентрация увеличены из-за холодной зимы.