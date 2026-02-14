Эксперт: реагенты приводят к воспалениям лап и ЖКТ у животных

Все новости по теме: Жизнь животных
Эксперт: реагенты приводят к воспалениям лап и ЖКТ у животных

Очереди в ветеринарные клиники Калининграда выросли на фоне активного использования противогололедных реагентов. Владельцы животных чаще обращаются к врачам с жалобами на воспаления лап и расстройства желудочно-кишечного тракта у питомцев. Об этом порталу «Балтик Плюс» сообщил доктор ветеринарных наук, профессор и врач Калининградского центра ветеринарной медицины Александр Муромцев.

По его словам, реагенты попадают между пальцами лап, после чего животные слизывают их, что может приводить к проблемам со здоровьем.

Как отметил специалист, в прошлом году с подобными симптомами в клинику обращались в среднем 3-4 животных в неделю, тогда как этой зимой фиксируется по 2-3 таких случая ежедневно.

В администрации Калининграда заявили, что используются те же реагенты, что и в предыдущие годы, однако их расход и концентрация увеличены из-за холодной зимы.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter