В Калининграде составили 40 протоколов за незаконную торговлю цветами

Сотрудники комитета муниципального контроля администрации Калининграда накануне 8 Марта и на протяжении всех праздничных дни проводили рейды по контролю за торговлей цветами. За это время было составлено и передано в суд 40 административных протоколов. Как сообщает пресс-служба мэрии, будут вынесены решения о штрафах от 4 до 5 тыс. рублей за это нарушение.

Горвласти предложили более 100 мест для торговли цветами по всему Калининграду, однако договоры заключили только 66 предпринимателей. Значительная часть выделенных точек осталась свободной. Стоимость аренды одного торгового места составляла 1352,6 руб, в день. Полученные средства должны частично компенсировать расходы на уборку территорий, где ведётся торговля цветами.

«Администрация города напоминает, что необходимо заключать договор для торговли цветами во избежание составления протоколов и привлечения к административной ответственности, а также заключать договор со специализированным предприятием на ежедневную уборку мест торговли и прилегающих территорий, сбор и вывоз ТБО. После окончания торговли — привести в надлежащее санитарное состояние места торговли, вывезти торговое и вспомогательное оборудование», — указали в пресс-службе.

Фото: администрация Калининграда