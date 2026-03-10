В Калининграде составили 40 протоколов за незаконную торговлю цветами

Все новости по теме: Праздники

Сотрудники комитета муниципального контроля администрации Калининграда накануне 8 Марта и на протяжении всех праздничных дни проводили рейды по контролю за торговлей цветами. За это время было составлено и передано в суд 40 административных протоколов. Как сообщает пресс-служба мэрии, будут вынесены решения о штрафах от 4 до 5 тыс. рублей за это нарушение.

Горвласти предложили более 100 мест для торговли цветами по всему Калининграду, однако договоры заключили только 66 предпринимателей. Значительная часть выделенных точек осталась свободной. Стоимость аренды одного торгового места составляла 1352,6 руб, в день. Полученные средства должны частично компенсировать расходы на уборку территорий, где ведётся торговля цветами.

«Администрация города напоминает, что необходимо заключать договор для торговли цветами во избежание составления протоколов и привлечения к административной ответственности, а также заключать договор со специализированным предприятием на ежедневную уборку мест торговли и прилегающих территорий, сбор и вывоз ТБО. После окончания торговли — привести в надлежащее санитарное состояние места торговли, вывезти торговое и вспомогательное оборудование», — указали в пресс-службе.

Фото: администрация Калининграда

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter