Власти: мы сделали всё, чтобы мужчины смогли купить букет в любой точке города

Все новости по теме: Город
Власти: мы сделали всё, чтобы мужчины смогли купить букет в любой точке города

Власти Калининграда предложили местным предпринимателям более ста адресов для торговли цветами. Об этом рассказала в своём телеграм-канале глава горадминистрации Елена Дятлова.

«Безусловно, каждой женщине приятно получать цветы на 8 марта. Мы в администрации постарались сделать всё от нас зависящее для того, чтобы у калининградских мужчин была возможность порадовать своих близких или коллег, чтобы они смогли купить букет в любой точке города», — говорится в сообщении.

Процедура бронирования мест, по словам сити-менеджера, была максимально упрощена, но заключили договор с администрацией только 66 человек. Аренда одного торгового места стоит 1352 рубля 57 копеек в день.

«Городской бюджет много на цветах не заработает, но, как минимум, расходы на уборку мест торговли частично компенсирует. Что касается незаконных торговцев, которые работают без договора, устанавливая свои точки в неположенных местах, зачастую мешая пешеходам, то они без внимания не останутся», — пообещала Дятлова.

Рейды проводят сотрудники комитета муниципального контроля вместе с полицией. За незаконную торговлю предусмотрен штраф.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter