Власти: мы сделали всё, чтобы мужчины смогли купить букет в любой точке города

Власти Калининграда предложили местным предпринимателям более ста адресов для торговли цветами. Об этом рассказала в своём телеграм-канале глава горадминистрации Елена Дятлова.

«Безусловно, каждой женщине приятно получать цветы на 8 марта. Мы в администрации постарались сделать всё от нас зависящее для того, чтобы у калининградских мужчин была возможность порадовать своих близких или коллег, чтобы они смогли купить букет в любой точке города», — говорится в сообщении.

Процедура бронирования мест, по словам сити-менеджера, была максимально упрощена, но заключили договор с администрацией только 66 человек. Аренда одного торгового места стоит 1352 рубля 57 копеек в день.

«Городской бюджет много на цветах не заработает, но, как минимум, расходы на уборку мест торговли частично компенсирует. Что касается незаконных торговцев, которые работают без договора, устанавливая свои точки в неположенных местах, зачастую мешая пешеходам, то они без внимания не останутся», — пообещала Дятлова.

Рейды проводят сотрудники комитета муниципального контроля вместе с полицией. За незаконную торговлю предусмотрен штраф.