В Пионерском нашли инвестора для комплексного развития территории

Иллюстрация из проекта договора
Торги на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки в Пионерском выиграло ООО «Специализированный застройщик СК «Макрострой». Соответствующая информация размещена на сайте ГИС «Торги».

Компания была единственным участником аукциона. Предложенная ею цена составила 211 422 000 рублей при начальной стоимости 100 200 000 рублей. Шаг аукциона составлял 3 006 000 рублей.

Территория площадью 82 462 кв. метра состоит из шести несмежных участков в районе улиц Рабочей и Набережной, находящихся в муниципальной собственности. На ней раположено аварийное и ветхое жильё, подлежащее сносу. Жильцов домов необходимо переселить.

Согласно проекту договора, перечень расположенных на территории жилых строений, сооружений, объектов капитального строительства, линейных объектов, подлежащих реконструкции и строительству в рамках реализации договора, и их отдельные характеристики будут определены в течение 12 месяцев с момента предоставления в аренду застройщику земельных участков. Максимальное количество этажей — семь. В многоквартирных домах выборочно планируют разместить нежилые помещения. Договор заключается сроком на восемь лет.

