Черномаз: водоканалам нужен переходный период, чтобы не увеличивать тариф

В Калининградской области в ведение областного госпредприятия «Водоканал» перешло 10 муниципальных предприятий, еще 11 пока остаются в местном подчинении, им необходим переходный период. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз на заседании комитета по экономической политике Заксобрания 11 марта.

Черномаз представил законопроект, согласно которому в соответствии с требованиями федерального законодательства полномочия по субсидированию предприятий переходят его министерству. «Речь идёт о выпадающих доходах, расходах, которые предприятия коммунального комплекса несут в связи с тем, что предельный уровень роста тарифа у нас установлен. Всё, что не попадает в предельный, попадает в выпадающий. Таким образом мы это компенсируем», — пояснил министр.

Отвечая на вопросы депутатов, он подтвердил, что задача передачи муниципальных водоканалов областному госпредприятию остаётся одним из приоритетов. «Но мы исходим из сбалансированности бюджетных возможностей», — добавил министр. Он пояснил, что из-за изменений с НДС при переходе муниципальных предприятий в государственное нужно вкладывать в структуру тарифа минимум 2% роста. «Поэтому мы понимаем, что нужно предусматривать на уровне бюджета некий переходный период. Как показывает практика, это от трёх до пяти лет для того, чтобы не превышать предельный рост индекса платы граждан, переходить планомерно к экономически обоснованному тарифу. А это означает, что нужно сразу же на три года как минимум закладывать этот объём выпадающих в бюджет», — пояснил Сергей Черномаз.

Реформирование предприятий водоснабжения и водоотведения в муниципалитетах началось в 2022 году, завершить реформу планировалось в 2023 году. Областное предприятие «Водоканал» было создано в 2019 году на базе калининградского муниципального предприятия.