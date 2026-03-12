Черномаз: водоканалам нужен переходный период, чтобы не увеличивать тариф

Все новости по теме: ЖКХ
Черномаз: водоканалам нужен переходный период, чтобы не увеличивать тариф

В Калининградской области в ведение областного госпредприятия «Водоканал» перешло 10 муниципальных предприятий, еще 11 пока остаются в местном подчинении, им необходим переходный период. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз на заседании комитета по экономической политике Заксобрания 11 марта.

Черномаз представил законопроект, согласно которому в соответствии с требованиями федерального законодательства полномочия по субсидированию предприятий переходят его министерству. «Речь идёт о выпадающих доходах, расходах, которые предприятия коммунального комплекса несут в связи с тем, что предельный уровень роста тарифа у нас установлен. Всё, что не попадает в предельный, попадает в выпадающий. Таким образом мы это компенсируем», — пояснил министр.

Отвечая на вопросы депутатов, он подтвердил, что задача передачи муниципальных водоканалов областному госпредприятию остаётся одним из приоритетов. «Но мы исходим из сбалансированности бюджетных возможностей», — добавил министр. Он пояснил, что из-за изменений с НДС при переходе муниципальных предприятий в государственное нужно вкладывать в структуру тарифа минимум 2% роста. «Поэтому мы понимаем, что нужно предусматривать на уровне бюджета некий переходный период. Как показывает практика, это от трёх до пяти лет для того, чтобы не превышать предельный рост индекса платы граждан, переходить планомерно к экономически обоснованному тарифу. А это означает, что нужно сразу же на три года как минимум закладывать этот объём выпадающих в бюджет», — пояснил Сергей Черномаз.

Реформирование предприятий водоснабжения и водоотведения в муниципалитетах началось в 2022 году, завершить реформу планировалось в 2023 году. Областное предприятие «Водоканал» было создано в 2019 году на базе калининградского муниципального предприятия.



Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter