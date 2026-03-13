На ремонт главного корпуса областной больницы выделили более 93 млн рублей

ФКР ищет подрядчика для ремонта крыши и фасада главного корпуса Областной клинической больницы Калининградской области. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Работы необходимо выполнить по адресу: ул. Клиническая, 74а. Капитально отремонтировать планируют только крышу. Заявки на участие в торгах принимают до 19 марта. Итоги аукциона планируют подвести 23 марта. Контракт необходимо исполнить до конца года. Непосредственно на работы отводится 210 дней. Максимальная стоимость контракта — 93 544 389 рублей.

В феврале 2025 года проект реконструкции главного и диагностического корпусов, а также отделений стационара, внутренних и наружных коммуникаций Калининградской областной клинической больницы не прошёл госэкспертизу.