ФКР вновь ищет подрядчика для ремонта главного корпуса областной больницы

ФКР вновь ищет подрядчика для ремонта главного корпуса областной больницы

Фонд капитального ремонта снова ищет подрядчика для ремонта главного корпуса Областной клинической больницы Калининградской области. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Работы необходимо выполнить по адресу: ул. Клиническая, 74а. Согласно техзаданию, капитально отремонтировать планируют только крышу и фасад.

Заявки на участие в торгах принимают до 4 мая, итоги подведут на следующий день. Работы необходимо выполнить в течение 630 дней. Максимальная стоимость контракта — 94,5 млн рублей.

В марте ФКР уже искал подрядчика для ремонта корпуса. Тогда на участие в торгах не было подано ни одной заявки. На работы направляли 93,5 млн рублей.

В феврале 2025 года проект реконструкции главного и диагностического корпусов, а также отделений стационара, внутренних и наружных коммуникаций Калининградской областной клинической больницы не прошёл госэкспертизу.
Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter