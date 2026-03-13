Власти Калининграда планируют выяснить, удовлетворены ли жители их работой

Администрация Калининграда выделила 250 тысяч рублей на услуги по проведению социологического опроса. Цель исследования — оценить удовлетворённость жителей областного центра деятельностью местных властей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, в ходе опроса его участникам предстоит оценить 23 параметра. В их числе удовлетворённость деятельностью администрации в целом и главы Елены Дятловой в частности. Также спрашивать планируют о работе горсовета и его председателя Олега Аминова, качестве муниципальных услуг, системе образования, доступности услуг учреждений культуры и спорта, автомобильных дорогах, транспортном обслуживании и т.д.

Независимый опрос проводится с использованием четырёхбалльной системы, заключающейся в проставлении опрашиваемыми в анкете баллов по установленным критериям, где баллам присваиваются следующие значения:

«I» — «не удовлетворен (а)»;

«2» — «скорее не удовлетворен (а)»;

«3» — «скорее удовлетворен (а)»;

«4» — «удовлетворен (а)».

Поставщика планируют определить 17 марта. Контракт необходимо исполнить до 29 мая. Опрос планируют проводить с даты заключения контракта по 31 марта. Источник финансирования — бюджет Калининграда.