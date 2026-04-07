На соцопросы об удовлетворённости деятельностью властей выделили более 4,7 млн

ГАУ Калининградской области «Центр социальной рекламы и информационных технологий» выделило в общей сложности более 4,7 млн рублей на проведение социологических исследований на тему «Удовлетворённость населения деятельностью органов региональной и муниципальной власти, оценка проблемного и информационного поля муниципалитета». Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Речь идёт о девяти закупках, осуществлённых в феврале — апреле 2026 года. За 422 тысячи рублей исследование планируют провести в Калининграде (800 респондентов), за 513,3 тысячи — в Гусевском, Неманском и Краснознаменском округах (1000 респондентов), за 308,2 тысячи — в Ладушкинском, Мамоновском и Янтарном округах (600 респондентов). Закупки были осуществлены у единственного поставщика. Ранее 623 тысячи выделяли на исследование в Светловском, Правдинском и Полесском округах (1200 респондентов), 619 200 — на Светлогорский, Пионерский и Озёрский округа (1200 респондентов), 411 000 — на Нестеровский и Славский (800 респондентов), 562 400 — на Черняховский и Балтийский (1100 респондентов), 565 100 — на Зеленоградский и Советский (1100 респондентов), 717 200 — на Багратионовский, Гвардейский и Гурьевский (1400 респондентов). Аналогичные закупки проводились и в 2025 году.

В марте администрация Калининграда выделила 250 тысяч рублей на услуги по проведению социологического опроса. Цель исследования — оценить удовлетворённость жителей областного центра деятельностью местных властей. Договор заключили с ООО «Стратегия». Компания согласилась провести опрос за 90 тысяч рублей.