Областной «Водоканал» получил шесть новых специализированных автомобилей (фото)
Фото пресс-службы областного правительства
Шесть новых специализированных автомобилей пополнили автопарк областного «Водоканала». Ключи от спецтехники предприятию передали 13 марта, в преддверии Дня работников ЖКХ, сообщила пресс-служба областного правительства.

В распоряжение «Водоканала» поступили грузовые автомобили с семиместной кабиной. «Это универсальная техника, которая позволяет доставить на место аварии одновременно и ремонтную бригаду в полном составе, и весь необходимый запас инструментов и оборудования. Эти машины специально адаптированы для работы в условиях умеренного калининградского климата: они оснащены автономным отоплением и шкафом для сушки одежды, что особенно важно для комфортной и быстрой работы сотрудников в холодное время года. Благодаря высокой проходимости машины могут добраться до места аварии в условиях бездорожья», — уточняют облвласти.

Как отмечается в сообщении, за последние три года «Водоканал» получил более 120 автомобилей — больше половины своего автопарка. Это «позволило существенно сократить время реагирования и повысить мобильность бригад».

