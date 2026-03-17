Калининградский янтарный комбинат назвал свою прибыль по итогам прошлого года

Янтарный комбинат госкорпорации «Ростех» в 2025 году увеличил чистую прибыль в 16 раз. По итогам прошлого года прибыль составила 1,78 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

За последние 11 лет чистая прибыль Янтарного комбината выросла с 106 млн рублей до 1,78 млрд рублей. Как заявил генеральный директор предприятия Михаил Зацепин, полученные средства направляют на расширение производства, внедрение новых технологий переработки и создание рабочих мест.

В конце прошлого года Янтарный комбинат вошел в состав холдинга «РТ-Финанс» Госкорпорации «Ростех». Финансовый центр Корпорации взял на себя стратегическое управление предприятием. Из ведения Минфина РФ в структуру «Ростеха» предприятие было передано в 2013 году.