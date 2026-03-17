В Калининграде заработали еще три платные муниципальные парковки

Все новости по теме: Город

В Калининграде с 16 марта начали работу новые муниципальные парковки. Они расположены на ул. Житомирской, пл. Победы и Московском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Парковки находятся на:

  • ул. Житомирской, 30 (ориентир — ТЦ «Плаза»);

  • пл. Победы (напротив Калининградского делового центра);

  • Московском пр-те, 50 (ББЦ).

Фото: администрация Калининграда

Парковки функционируют в платном режиме. Тариф составляет 70 руб./час для транспортных средств массой до 3,5 тонн и 120 руб./час — для более массивных автомобилей. Здесь так же, как и на ранее открытых парковочных пространствах, установлен бесплатный период парковки — с 19:00 до 8:00 в будние дни и круглосуточно в выходные и праздничные дни.

Некоторые категории граждан могут оставлять машину на этих парковках круглосуточно и без оплаты. Это возможно, если заранее внести автомобиль в реестр парковочных разрешений. Претендовать на такую возможность могут владельцы электроавтомобилей, родители из многодетных семей, участники СВО, ветераны и инвалиды ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, а также ветераны боевых действий, проживающие в Калининграде.


Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter