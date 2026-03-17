В Калининграде заработали еще три платные муниципальные парковки

В Калининграде с 16 марта начали работу новые муниципальные парковки. Они расположены на ул. Житомирской, пл. Победы и Московском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Парковки находятся на:

ул. Житомирской, 30 (ориентир — ТЦ «Плаза»);

пл. Победы (напротив Калининградского делового центра);

Московском пр-те, 50 (ББЦ).

Парковки функционируют в платном режиме. Тариф составляет 70 руб./час для транспортных средств массой до 3,5 тонн и 120 руб./час — для более массивных автомобилей. Здесь так же, как и на ранее открытых парковочных пространствах, установлен бесплатный период парковки — с 19:00 до 8:00 в будние дни и круглосуточно в выходные и праздничные дни.

Некоторые категории граждан могут оставлять машину на этих парковках круглосуточно и без оплаты. Это возможно, если заранее внести автомобиль в реестр парковочных разрешений. Претендовать на такую возможность могут владельцы электроавтомобилей, родители из многодетных семей, участники СВО, ветераны и инвалиды ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, а также ветераны боевых действий, проживающие в Калининграде.