Беспрозванных поручил создать в регионе запас лекарств для льготников

На приобретение лекарств для льготных категорий граждан в бюджете 2026 года дополнительно предусматривается 400 млн руб., минздраву поручено создать в регионе необходимый запас лекарственных препаратов. Об этом сказал на оперативном совещании правительства области 17 марта губернатор Алексей Беспрозванных.

«400 млн рублей дополнительно направим на лекарства льготным категориям граждан. Всего сегодня в бюджете на текущий год на лекарства для льготников запланировано 3 млрд 950 млн, рост к прошлому году практически 30%», — сообщил губернатор. Он обратил внимание минздрава, что «необходимые финансы выделены», поэтому необходимо обеспечивать льготными лекарствами жителей без сбоев. «Бывают иногда сбои по некоторым категориям. Связаны, как мне объясняют, с логистикой, еще что-то. Значит надо делать запасы, лекарства должны быть обязательно в наличии. Поэтому прошу обеспечить эту работу», — дал поручение Беспрозванных министру здравоохранения Сергею Дмитриеву.

Ранее о выделении дополнительных средств бюджета на обеспечение лекарствами льготных категорий граждан сообщали на заседаниях комитетов Заксобрания руководители регионального минфина.

Ранее «Новый Калининград» рассказывал о проблемах с лекарствами, с которыми сталкивались региональные льготники в 2025 и начале 2026 года. Как утверждали источники, знакомые с ситуацией, трудности с препаратами возникли из-за недостаточного финансирования. Этот вопрос поднимала на заседании комитета по соцполитике Заксобрания в ноябре 2025 года представитель прокуратуры области Маргарита Шуваркина, отметив, что по этому вопросы регион находится на контроле Генпрокуратуры.

Губернатор Алексей Беспрозванных в ходе Дней Калининградской области в Совете Федерации в феврале 2026 года рассказал, что расходы на лекарственное обеспечение в регионе за пять лет выросли в три раза и, по оценкам властей, будут продолжать увеличиваться. Он обратил внимание, что «федеральная составляющая» расходов растет значительно меньше и предложил закрепить правила определения федеральных расходов на лекарственное обеспечение на уровне не менее 30% фактических расходов субъектов Российской Федерации.