Контроль Генпрокуратуры: что происходит в регионе с лекарствами для льготников

В 2024-м и 2025-м годах в Калининградской области периодически появлялась информация о проблемах с получением региональными льготниками лекарств, которые положены некоторым пациентам пожизненно. В ноябре о недофинансировании в этой сфере сообщила прокуратура, заявив, что проблема находится на контроле в центральном аппарате ведомства. «Новый Калининград» разбирался, что происходит и исполнили ли свои обещания крупные инвесторы.



Новости о том, что с лекарствами для онкобольных периодически возникали проблемы, появились еще летом 2024 года — один из пациентов рассказал «Новому Калининграду», что никак не может получить в аптеке жизненно важный «Бусерилин». Минздрав Калининградской области проблемы с дефицитом лекарств тогда опроверг, сообщив, что всего хватает. Однако источники портала рассказали, что проблемы на самом деле были — якобы экс-министр здравоохранения Александр Кравченко перед своей внезапной отставкой в мае не подписал постановление, которое касалось закупки льготных препаратов, что привело к сдвигам в поставках. Подтвердить или опровергнуть эту информацию тогда не удалось — в минздраве на тот момент было практически безвластие.

Попытка держать хорошую мину при плохой игре удавалась не очень. В течение года прокуратура и суд регулярно рассказывали о рассмотрении дел против минздрава, в ходе которых региональные льготники судились из-за лекарств, которые были вынуждены покупать самостоятельно. Например, в Черняховске в прокуратуру пожаловалась местная жительница-инвалид с тяжелым сосудистым заболеванием. С сентября 2024 года женщина не выдавалось положенное ей лекарство, в результате она была вынуждена приобретать препарат за свой счет. Прокурор через суд взыскал с минздрава 17,9 тыс. рублей. Прокуратура Московского района Калининграда отсудила у минздрава 100 тыс. руб. компенсации за лекарства для ребенка-инвалида и т.д.

В декабре того же года губернатор Алексей Беспрозванных признал, что в регионе есть проблема со своевременным обеспечением льготников лекарствами, и предложил тем, кто с этим столкнулся, писать ему в чат-бот или звонить на горячую линию по льготным лекарствам по телефону +7 (4012) 994 471. Он уточнил, что в 2025 году на обеспечение льготными препаратами жителей области власти планировали направить 2,5 млрд рублей, но пообещал «учитывать возрастающую потребность и добавлять средства». На тот момент на учёте состояло свыше 67 тысяч льготников, нуждающихся в лекарствах.





Но жалобы на перебои с поставками препаратов продолжились и в 2025 году. Периодически такие истории проскальзывали в чате «Медицина39», который был создан самими врачами, чтобы помогать пациентам оперативно решать проблемы. В сентябре пресс-служба правительства распространила в СМИ годовой отчет о работе губернатора, в котором было указано, что к «выделенным 2 млрд 55 млн рублей по поручению Алексея Беспрозванных добавили еще 200 млн рублей, в настоящий момент рассматривается возможность направления на эту статью расходов еще 250 млн рублей дополнительных средств».

Кроме того, выделить средства на медицинское оборудование и лекарства планировали и крупные инвесторы, «прошедшие» через инвестсовет. Об этом в феврале 2025 года губернатор рассказывал на встрече со СМИ. По его словам, инвестор, которому решили выделить земельный массив в Отрадном под развитие санаторно-курортного комплекса, выразил готовность вложить 1,2 млрд рублей в приобретение медикаментов и медицинского оборудования для системы здравоохранения Калининградской области.

«Инвесторы 1,2 млрд отдают на лекарства для калининградцев, это их инициатива. Они готовы сделать это сейчас через Корпорацию развития области», — рассказал Алексей Беспрозванных. При этом он не уточнил, о ком из инвесторов речь. Но из открытых источников понятно, что это может быть ГК «Эталон» или ГК «КОРТРОС», к которым имеют отношение юрлица, реализующие крупные девелоперские проекты в Отрадном.

То есть, по идее, денег должно было хватить. Однако к концу октября сигналы о том, что проблема всё же существует, становились всё острее. Местная жительница Наталья рассказала «Новому Калининграду», что не смогла получить по льготному рецепту «Будесонид», «Фарматерол» и «Сальбутамол». «Я стою уже очень много лет на учете с диагнозом „бронхиальная астма“. В аптеке, где я получаю лекарства по льготному рецепту, мне сказали, что с сентября многих лекарств нет ни для федеральных, ни для региональных льготников. На горячей линии мне заявили, что данные препараты на складе якобы есть, но в другой дозировке, которая в два раза меньше. Нужной же мне дозировки нет, и неизвестно, когда лекарство появится», — рассказала женщина. Ей пояснили, что препарат должен быть заказан посредством аукциона, который пока еще даже не проводится. А когда аукцион стартует, он займет около 10 дней, потом еще месяц ждать поставку.

«В общем, сроки внушительные, а у меня лекарства осталось на две недели максимум. Мне предложили поменять рецепт в поликлинике на другую дозировку и просто чаще пользоваться препаратом, — рассказала пациентка. — Я сказала им, что это не моя вина, что нет препарата, поэтому проходить заново всю процедуру с походами к врачам не буду. И... оказалось, что так можно было — мне выдали другую дозу. Правда, там были свои нюансы в том, что лекарство двухкомпонентное. Но, конечно, я взяла. И правильно сделала, потому через какое-то время у меня на фоне ОРВИ случился серьезный приступ. Если бы у меня не было препарата, я попала бы в реанимацию».

При этом, по её словам, процедура получения лекарств не такая сложная, как прежде — если раньше нужно было получать бумажный рецепт и бегать по кабинетам за печатями, то сейчас всё делается в электронном формате: «Я стою на учете как региональный льготник. Дозировку назначает пульмонолог. Часто к нему ходить не надо — мне бывает достаточно это сделать раз в год. Чтобы получить бесплатное лекарство, нужно прийти к терапевту в поликлинику и сказать, что закончились лекарства. Терапевт выписывает рецепт, он заверяется заведующей поликлиникой в электронном автоматическом режиме, сами отправляют в аптеку (она у нас на ул. Мусоргского). При этом у меня есть карта льготника — она уже в бумажном виде, в ней врач пишет, сколько я должна получить в аптеке лекарства и в какой дозировке. В аптеке расписываются, что я получила препарат. С одной стороны, схема нормальная, если есть лекарство. Но если его нет...»

В минздраве тогда сообщили, что ситуация с лекарствами должна разрешиться «в самое ближайшее время» — что препараты для льготников были закуплены, но в 2025 году вступили в силу новые клинические рекомендации, в аптеках был увеличен отпуск лекарственных препаратов. Также частично изменился и сам перечень медикаментов, что повлекло за собой необходимость в дополнительной закупке препаратов.

«По поручению губернатора было издано распоряжение о дополнительном выделении 250 млн рублей на приобретение лекарств для льготников из регионального бюджета. Министерством здравоохранения предпринимались все возможные меры для ускорения поставки лекарственных средств в регион, и в самое ближайшее время ожидается доставка в область препаратов по всем позициям, предусмотренным для льготных категорий граждан. Все льготники будут оповещены и приглашены за лекарственными средствами», — рассказали в минздраве в конце октября.

При этом, как утверждают источники, знакомые с ситуацией, минздрав информировал минфин о грядущих проблемах с недостатком лекарств из-за недофинансирования за несколько месяцев до этого. «Однако в министерстве финансов заявку минздрава постоянно откладывали, предлагали доработать. В сентябре сообщение о выделении денег попало в отчет губернатора, появилась надежда, что закупки заканчивающихся препаратов удастся провести оперативнее. Но что-то пошло не так», — утверждает собеседник «Нового Калининграда». По его версии, проблема случилась как раз на этапе согласования документов в министерстве финансов, которое почему-то не давало ход документу. В итоге анонсированное властями в сентябре распоряжение о выделении 250 млн руб. было подписано лишь 23 октября.

В начале ноября Облфармкомпания, которая занимается приобретением препаратов и распространением их по аптекам, начала проводить закупки. Как следует из информации на сайте госзакупок, торги на закупку, например, противоопухолевого препарата для онкобольных «Ибрутинин» объявили 11 ноября, контракт с поставщиком АО «Фармстандарт» из Долгопрудного стоимостью 8,65 млн руб. заключили 26 ноября. Цена контракта составила 8,6 млн руб. Стоимость одной капсулы — 4 805 руб. Всего было закуплено 1 800 капсул — 20 упаковок по 90 капсул. Как отмечается в контракте, поставка должна была быть осуществлена в течение 30 дней после заключения контракта, то есть к концу декабря.

Еще одну закупку на поставку этого же препарата Облфармкомпания объявила 8 декабря уже на сумму 59 млн руб. Контракт с «Фармстандартом» был подписан 12 января, на этот раз по 3,8 тыс. руб. за капсулу, исполнен — 21 января. То есть от старта закупки до поставки лекарств в регион проходит не менее полутора месяцев.

В ноябре тема обеспечения лекарств льготниками вызвала настоящую дискуссию в стенах областного Заксобрания — во время обсуждения проекта бюджета области на неё обратила внимание представитель прокуратуры Калининградской области в Заксобрании Маргарита Шуваркина. На заседании комитета по социальной политике она сообщила, что финансирования на 2026 год в объеме 3,2 млрд рублей на лекарственные препараты для региональных льготников недостаточно и минздраву требуется около 4 млрд.

Министр финансов Виктор Порембский на это ответил, что за последние годы эти расходные обязательства выросли и «существенно обгоняют рост наших возможностей обеспечения в целом расходов». «Вы знаете, что наша задача — не допустить разбалансировки бюджета», — поведал министр. Шуваркина в ответ обратила внимание, что важно, чтобы достаточная сумма была выделена сразу. «Мы понимаем, — прервал её Порембский. — Мы рассматриваем сроки, отслеживаем остатки... Отслеживаем всё. Заявка министерства здравоохранения постоянно в актуальном состоянии. Но всегда присутствует баланс между потребностью и возможностью, вопрос регулирования на уровне минздрава, эффективного использования ассигнований ... И вопрос нашего внимания — да».

Представитель прокуратуры напомнила министру, что Калининградская область — полуэксклав, и жителям некуда ехать, чтобы получить то или иное лечение и препараты:

«С учетом того, что сейчас минздрав вынужден закупать препараты малыми партиями по 13 упаковок, существует проблема с логистикой, проблема с закупками. В связи с тем, что лекарственные препараты доставляются авиасообщением и очень часто объявляется план „Ковер“, своевременно они не доставляются. Понимаете, о чём мы говорим? Важно не дробить малыми суммами, а дать на год эту сумму, чтобы минздрав спокойно планировал и закупал в том количестве которое необходимо. Проблема очень острая. Мы вышли на контроль Генпрокуратуры. Раньше такие жалобы были, но раз в год, а сейчас уже нет».

Она признала, что прокуратура «в ручном режиме выкручивает руки» минздраву, чтобы обеспечить лекарствами тех, кто к ним обратился. «Но сколько других людей, которые не дошли до Генпрокуратуры, но проблема у них существует!» — заметила она.

Министр здравоохранения Сергей Дмитриев в свою очередь заметил, что общая потребность минздрава — 3,7 млрд рублей. Это в том числе деньги, которые нужны на дофинансирование федеральных льготников, поскольку при текущем объеме федерального финансирования на одного льготника приходится около 15 тыс. руб. в год, тогда как фактическая потребность составляет примерно 5,5 тыс. руб. в месяц (66 тыс. руб. в год). Остальную сумму, по его словам, покрывает региональный бюджет. Минздрав также рассчитывает еще на 250 млн рублей от инвестора.

Парадоксально, но все эти дискуссии не помогли решить конкретную проблему. В январе 2026 года девушка Анастасия рассказала «Новому Калининграду» о своей маме, которая с 2012 года борется с раком крови и ежедневно принимает «Ибрутиниб».

Пациентка прописана в одном из районных центров, но ей нужно получать заключение гематолога в Калининграде. После — попасть на прием к врачу в своей райбольнице за сто километров от областного центра. И уже районный терапевт выписывает рецепты для аптеки. На то, чтобы получить заключение у врача в Калининграде, довезти его до районного центра, заранее отнести в аптеку, чтобы там заказали препарат, параллельно записаться к врачу для выписки рецепта, уходило раньше чуть больше двух недель.

Обычно лекарство выписывали на три месяца вперёд. Однако в ноябре 2025 года схема дала сбой. Вместо трёх упаковок гематолог выписала заключение только на одну — на декабрь. Препарат поступил в муниципальную аптеку с задержкой, пациентка смогла его получить лишь 17 декабря. Попытка получить лекарство на январь столкнулась с новыми препятствиями. Выписанный 18 декабря рецепт терапевт неожиданно отменила на следующий день, сославшись на якобы указание минздрава выписывать рецепты только после новогодних праздников.

По словам Анастасии, на обратной стороне рецепта было написано, что он отменен «в связи с тем, что пациент обеспечена препаратом от 17 декабря, следующая выписка рецепта в январе 2026 года». «Это вообще незаконно, — уверена девушка. — Рецепт можно отменить, только если ошибки в его оформлении. В общем-то, уже тогда стало понятно, что в середине января мама ничего не получит, потому что до 12 января никто не работает, о чем мы говорили и врачам в нашем райцентре, и на горячей линии минздрава области. Но нам отвечали, что все будет ок».

В конце декабря пациентка получила новое заключение гематолога на три месяца вперед, однако терапевт отказалась выписать рецепт, ссылаясь на распоряжение руководства. В итоге рецепт на январь удалось получить только 12 января, а сам препарат — лишь в конце января. Таким образом, в течение января, когда приём лекарства должен был быть ежедневным, пациентка оставалась без него.

«Новый Калининград» обратился в областной минздрав с просьбой прокомментировать, почему для получения заключения человек, зарегистрированный в районном центре, должен ездить каждый раз в Калининград и почему льготники не могут вовремя получить препараты, которые им жизненно необходимы.



В минздраве ответили следующее:

— Для получения заключения, подтверждающего продолжение приема таргетного препарата для лечения заболеваний крови, необходимо заключение гематолога Медицинского гематологического центра Центральной городской клинической больницы Калининграда, поскольку определить необходимость продолжения терапии, коррекции дозы или ее отмены может только врач-гематолог. Далее, на основании заключения гематолога, пациенты получают рецепт на препарат по месту жительства в поликлинике.

В связи с усилением контроля за отпуском препаратов и повышением качества диспансерного наблюдения в настоящее время контроль за состоянием пациента, получающего таргетную терапию, осуществляется лечащим врачом ежемесячно.

Отметим, согласно нормативам, утвержденным Министерством здравоохранения РФ, должность врача-гематолога в амбулаторном звене (кабинет гематолога) устанавливается из расчета одна должность на 200 тысяч взрослого населения. В связи с этим обеспечить наличие врача-гематолога в каждом медучреждении области не представляется возможным. С учетом относительно небольших размеров Калининградской области относительно некоторых других субъектов Российской Федерации. В настоящий момент все препараты для льготных категорий граждан закуплены.

Редакция также обратилась в Корпорацию развития области с просьбой прокомментировать, сколько средств крупных инвесторов в 2025 году было направлено на покупку препаратов для льготников. В Корпорации переадресовали вопрос в минздрав. В минздраве — в министерство экономического развития, промышленности и торговли. «Новый Калининград» направил запрос на получение информации в правительство области с просьбой предоставить комментарии в минэкономпроме и минфине. На момент публикации ответ на запрос не поступил.

Текст: Оксана Майтакова, фото: Юлия Власова, Виталий Невар / «Новый Калининград»