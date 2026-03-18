Экспертиза одобрила проект капремонта корпуса КГТУ на ул. Калязинской

Проект капитального ремонта учебного корпуса № 3 КГТУ на ул. Калязинской, 2-4 (литер «А») прошел государственную экспертизу. В здании отремонтируют кровлю, фасад, водосточную систему и внутренние нежилые помещения. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Процедура завершилась 18 марта. Документацию для экспертизы подготовила калининградская инжиниринговая компания «Панорама». В качестве экспертной организации выступило ГАУ КО «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Указанный застройщик — Калининградский городской технический университет.

Напомним, что в 2024 году КГТУ получил на ремонтные работы федеральную субсидию в сумме 112,575 млн руб. Средства были направлены на капитальный ремонт крыши и фасада здания по проспекту Мира, 2А, и на капитальный ремонт фасада, водосточной системы и отмостки здание по ул. Генделя, 1–3.